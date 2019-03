Telecamere per il centro storico di Schianno, paga Esselunga

108 mila euro “per il disturbo”. È questa la cifra che Esselunga ha assegnato a Gazzada Schianno, uno dei comuni confinanti con Varese e, quindi, coinvolto dai cambiamenti che porterà l’apertura della mega struttura commerciale.

Non è l’unico paese che otterrà un “risarcimento”: attorno al tavolo della conferenza dei servizi convocato da Esselunga si sono seduti anche Arcisate, Azzate, Cazzago Brabbia, Lozza e appunto Gazzada Schianno. Sono i comuni che hanno preso la palla al balzo e, approfittando appunto della vicinanza con il capoluogo, si sono portati a casa un piccolo gruzzoletto da investire sul territorio, per migliorarlo.

Sì perché la condizione posta da Esselunga è che il denaro venga investito in opere viabilistiche o di supporto al commercio locale e l’erogazione della cifra è subordinata all’approvazione dei singoli progetti che i comuni presenteranno.

E Gazzada Schianno al tavolo si è seduta volentieri, anche perché Esselunga in paese porterà una piccola rivoluzione.

«La rotonda che avrebbero dovuto realizzare all’altezza del distributore dell’Agip e che avrebbe lambito il nostro paese non si farà – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Maffiolini – ma abbiamo una strada che collega direttamente il nostro comune, con Varese e l’area interessata dal supermercato». (nella foto in alto è tracciata in rosso)

La strada di cui parla Maffiolini è la via Selene: scendendo da Schianno, si passa la zona industriale e si arriva al ponticello della ferrovia che porta in via Gasparotto. Il tratto di strada che dal ponticello e dal semaforo prosegue dritto, è sul territorio di Varese ma di fatto è un “peduncolo” che fa da raccordo tra i due comuni.

«Il progetto presentato da Varese prevede la creazione di una strada e di una rotonda su cui verrà deviato il traffico pesante che converge su via Gasparotto. Via Selene verrà utilizzata dai mezzi pesanti che si dirigono al cantiere di Esselunga, ma, una volta terminati i lavori, verrà manutenuta e a quel punto anche il traffico pesante della nostra zona industriale potrà passare di lì». La realizzazione della strada è a carico del comune di Varese.

Dove investirà, invece, Gazzada Schianno i 108 mila euro che Esselunga gli ha assegnato? «Li utilizzeremo per migliorare l’area ztl di Schianno – spiega ancora Maffiolini- Posizioneremo 108 telecamere in tutti i varchi di Schianno e sull’alta costa del paese, nella zona dove si trova l’incrocio semaforico di Gazzada».

L’accesso a Schianno sarà quindi “a numero chiuso”? Già oggi gli abitanti sono dotati di un pass che li autorizza a transitare anche nelle ore di punta, quando invece l’accesso è vietato ai non residenti. Il mattino presto e dopo le 17 gli automobilisti utilizzavano spesso il centro storico di Schianno per tagliare il traffico di via Gasparotto.

«No, nessuna restrizione almeno per ora – risponde Maffiolini-. Controlleremo però gli accessi anche perché prevediamo con l’apertura di Esselunga, un maggior afflusso di auto. Per il nostro piccolo centro di Schianno potrebbe essere un grosso colpo. Verificheremo che il traffico non aumenti in maniera incontrollata».

Sono previsti anche contributi economici destinati al commercio e al marketing del territorio, spiega infine Maffiolini: «Così ci hanno detto. Dobbiamo però aspettare di capire quanto potremo destinare ai negozianti di Gazzada Schianno o comunque quali azioni potremo mettere in campo per aiutare i piccoli esercenti. Lo faremo appena avremo ben chiaro in che direzione muoverci e quale cifra Esselunga ci metterà a disposizione».