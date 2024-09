Cerimonia di Premiazione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Varese

Venerdì 20 settembre si svolgerà la Cerimonia di Premiazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Varese, un’occasione speciale per celebrare l’importanza della figura del geometra nell’ambito tecnico e professionale. L’evento si terrà alle ore 18:00 A Villa Andrea – Centro Congressi Ville Ponti di Varese in piazza Litta e vedrà la partecipazione di illustri rappresentanti del settore, numerosi professionisti del campo e autorità locali; è prevista infatti la partecipazione dell’Europarlamentare On. Isabella Tovaglieri, del Sindaco di Varese Avv. Davide Galimberti e del Consigliere Delegato per la Provincia di Varese Arch. Michele Del Toro.

Durante la Cerimonia saranno consegnate 10 borse di studio ai neoiscritti e vari riconoscimenti ai geometri che hanno raggiunto traguardi significativi nella loro carriera: 20 iscritti da 35 anni, 17 iscritti da 50 anni e 5 iscritti da 60 anni. E’ previsto un momento di particolare emozione per la premiazione di un geometra classe 1923 iscritto da quasi 80 anni.

Claudia Caravati, Presidente del Collegio Geometri, sottolinea l’importanza del ruolo del geometra nella società, affermando: «Il geometra non è solo un tecnico del territorio, ma anche un consulente a 360 gradi per i cittadini e le imprese, capace di gestire progetti complessi in ambiti che spaziano dall’edilizia alla gestione del suolo, fino alla sicurezza nei luoghi di lavoro». Il Presidente ha inoltre voluto evidenziare l’importanza dell’aggiornamento professionale continuo e delle nuove competenze richieste dall’evoluzione del settore. «In un mondo in rapido cambiamento, la figura del geometra si evolve costantemente, abbracciando le nuove tecnologie, la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione dei processi tecnici».

La cerimonia proseguirà con una cena conviviale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scambiare opinioni e condividere esperienze. Un’occasione utile a consolidare il senso di appartenenza alla categoria e a rafforzare i legami tra professionisti e istituzioni.

Per ulteriori informazioni sulla cerimonia e sulle attività del Collegio dei Geometri, è possibile contattare la Segreteria al nr. 0332 232122 o visitare il sito web ufficiale www.collegio.geometri.va.it