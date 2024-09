Il carabiniere di Gallarate che ha completato l’andata e ritorno a nuoto dello stretto di Messina

La provincia di Varese da sabato scorso può vantare un altro primato: avere un atleta che ha effettuato la traversata a nuoto, andata e ritorno, dello Stretto di Messina.

Lui si chiama Fabio Latanza, è un Appuntato dei Carabinieri che lavora alla Compagnia di Gallarate, ha 48 anni, è originario di Taranto, la Città dei due Mari, ed è tesserato con la ASSD Varese Triathlon SBR.

Il suo è un curriculum di tutto rispetto. Caparbietà, disciplina e spirito di sacrificio non gli mancano, valori che ha saputo coniugare con i principi del Triathlon, disciplina che pratica ormai dal 2022.

Ed è proprio partendo dai risultati ottenuti nella specifica disciplina, conseguiti nella partecipazione a 3 competizioni di Iron Man 70.3 (a Jesolo a maggio 2023, a Cervia a settembre 2023 ed a Kraichgau, in Germania, nel maggio 2024), che è maturato il desiderio di cimentarsi con sfide sempre più avvincenti ed entusiasmanti, come per l’appunto la traversata a nuoto dello Stretto di Messina.

Il primo approccio all’impresa è datato giugno 2023, quando Fabio ha effettuato la traversata di sola andata. Ma non gli è bastato. Il sogno era completare la traversata andata e ritorno, partendo dalla spiaggia di Torre Faro, sul litorale Messinese, per raggiungere quella di Scilla e poi tornare indietro.

E così è stato. Il 14 settembre scorso Fabio ha partecipato alla Swimstrait, una competizione organizzata dalla SwimmingTravel, i cui tempi vengono certificati alla presenza di tecnici della Federazione Italiana Cronometristi.

In una giornata ventosa, con condizioni che hanno reso più forti le correnti che caratterizzano il tratto in cui il Mar Ionio si unisce al Mar Tirreno, Fabio Latanza ha percorso i 7 km dello Stretto di Messina in 2 ore, 4 minuti e 5 secondi, classificandosi 1° su 33 concorrenti all’andata (con un tempo di 57 minuti e 41 secondi) e 1° su 4 nuotatori che hanno effettuato anche il ritorno (con un tempo di 1 ora 6 minuti e 24 secondi).