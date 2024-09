Italiana Ponti Radio compie 40 anni. Fondata nel 1984 dall’attuale presidente Antonio Salomone, è un’azienda specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di comunicazione avanzati per il mercato aerospazio e difesa.

I festeggiamenti dei primi 40 anni di attività si sono tenuti al Centro congressi Ville Ponti Ville Ponti alla presenza di molti ospiti: i rappresentanti delle aziende Clienti, i collaboratori, gli amici e diverse autorità locali.

Creata sull’onda dell’esperienza e della passione di Antonio Salomone per la radiofrequenza (è stato uno dei fondatori di Radio Varese) e sviluppatosi internazionalmente, Italiana Ponti Radio si è specializzata nella produzione di collegamenti dati a larga banda Line-of-Sight (WBDL LoS) per piattaforme aeree ad ala fissa e ad ala rotante, sia con equipaggio che senza, e di terminali satellitari a larga banda per applicazioni aeree BLOS, missioni di sorveglianza critica, controllo del territorio e sorveglianza dei confini.

L’eccellenza di IPR è rappresentata dalla gestione interna al 100% di ogni progetto. Dalla fase di progettazione e sviluppo a quella di prototipazione e produzione, tutto è gestito e supervisionato direttamente allinterno dell’azienda. Altri punti di forza sono la flessibilità e la rapidità di risposta alle diverse richieste dei clienti. Un team di ingegneri e tecnici altamente specializzati permette di realizzare prodotti personalizzati per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti. Inoltre, l’azienda può contare su un team tecnico con un alto livello di specializzazione nell’assistenza pre e post vendita, nell’analisi dei collegamenti e delle coperture, nell’installazione e nella messa in servizio dei sistemi.

«L’esperienza acquisita in questi 40 anni di progetti e applicazioni RF ha permesso a Italia Ponti Radio di ampliare la propria gamma di prodotti e servizi, fornendo sistemi di più alto livello tecnologico al mercato sia militare sia civile – afferma con orgoglio Antonio Salomone affiancato dalla famiglia-. Ma lasciatemi dire che, dovendo affrontare il mercato con tecnologie e competenze tecniche all’avanguardia, sono i nostri collaboratori la vera chiave del nostro successo».