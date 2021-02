Rischio code, martedì senso unico alternato ai cantieri Esselunga di Varese

Rischio code in via Gasparotto, all’altezza dei cantieri Nuova Esselunga, per i lavori previsti dal progetto.

Domani, martedì 9 febbraio, dalle 9.30 alle 16.30 verranno messe a punto alcune aiuole e per questo sarà necessaria una variazione di viabilità: il senso unico alternato si concluderà, dopo la fresatura della strada, con l’asfaltatura della strada prevista giovedì 11 febbraio.

Il comune di Varese consiglia dunque, alle auto in entrata nel capoluogo, le uscite autostradali di Gazzada e Buguggiate, per evitare le (inevitabili) code in uscita in via Gaparotto, come è già successo nelle scorse settimane.