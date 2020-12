Lavori in via Gasparotto, lunghe code per raggiungere Varese

È diventato davvero difficile raggiungere Varese in questi giorni. Anche questa mattina, sabato 19 dicembre, weekend di acquisti anche se con molte limitazioni e gli ingressi “contingentati” nei negozi, lunghe code si sono formate in via Gasparotto.

Colpa di un senso unico alternato nell’ultimo tratto della strada a grande percorrenza, poco prima dell’intersezione con viale Europa. I lavori alla rotonda dell’Esselunga causeranno non pochi problemi agli automobilisti e per alcuni giorni la situazione resterà immutata. Le code si formano anche in viale Europa, verso Capolago e sulla provinciale del Lago.

Bene tenerne conto se si decidesse di andare a fare compere tra sabato e domenica, prima del nuovo lockdown.