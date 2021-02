Cantieri Esselunga: riaperta anche la seconda rotonda

(foto del 9 gennaio, quando la rotonda non era ancora aperta)

L’inizio del weekend di san Valentino ha “regalato” a chi entra in Varese la fine del senso unico alternato su via Gasparotto e l’apertura completa della seconda rotonda: il che significa che quel tratto di strada ora si percorre con la nuova viabilità.

La seconda rotonda Esselunga è l’ultima del cantiere direttamente su via Gasparotto: La prima è stata riaperta alcune settimane fa, “liberando” il traffico delle auto all’incrocio con viale Europa.

I cantieri ora concluderanno gli altri particolari legati alla strada, ma sono destinati a procedere nelle zone fino ad ora non interessati da strade: riguarderanno perciò la terza rotonda e gli svincoli autostradali.

Il video, che mostra la situazione del cantiere al 9 febbraio 2021, quando ancora la rotonda non era aperta, evidenzia come stiano procedendo i lavori per gli svincoli in uscita da Milano e da Varese, e come procedano gli sbancamenti per la terza rotonda prevista nel progetto. Si nota inoltre la strada “passante” che è stata realizzata accanto all’autostrada per poter posizionare la cassaforma del tunnel che passerà sotto, e consentirà di raggiungere la terza rotonda.