Ritorna il semaforo, tornano le code epiche in via Gasparotto a Varese

(La foto è del 2011)

La buona notizia è che la sofferenza non dovrebbe durare molti giorni.

La cattiva notizia è che è bastato inserire un semaforo provvisorio all’imboccatura delle rotonde di via Gasparotto che è tornato il delirio in quelle strade.

Il cantiere, annunciato settimana scorsa insieme alla riapertura della bretella autostradale, prevede il semaforo per regolare un senso unico alternato che permetta all’impresa edile di intervenire sulla rete fognaria nei pressi del cantiere Esselunga.

L’impegno dell’impresa con il comune di Varese è di non far funzionare il semaforo, e il conseguente senso unico alternato, nelle ore di punta: ma sotto Natale e in zona gialla questo non basta a non creare lunghe code nella zona.

I disagi dovrebbero concludersi in circa una settimana.