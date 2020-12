Riapre la bretella autostradale di Varese

A un giorno dal ritorno di Varese in zona gialla, riapre la bretella autostradale anche verso la città, fino a largo Flaiano. Da sabato mattina, 12 dicembre, sarà possibile tornare a percorrere nei due sensi il raccordo autostradale: anche, quindi, in entrata verso la città.

I cantieri di Esselunga tornano al di là dell’autostrada, mentre su via Gasparotto la prossima settimana sarà ripristinato, anche se solo temporaneamente un semaforo alla rotonda. Il semaforo servirà a gestire il senso unico alternato che dovrà essere istituito per la sistemazione di alcuni sotto servizi.

Grazie a un accordo con il comune, il senso unico alternato non sarà in funzione però nelle ore di punta, per poter limitare al minimo i disagi.

Infine, da qualche giorno su quella stessa rotonda è stata ripristinata la svolta a sinistra in fondo a viale Europa, verso via Gasparotto lato centro città-viale Borri, che fino a settimana scorsa era preclusa.