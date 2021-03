Sta per arrivare l “Esselunga di Viale Europa”: apertura il 24 marzo

Ultimi ritocchi per la Nuova Esselunga di Varese: ora, come ci ha segnalato con la foto sopra una nostra lettrice, l’edificio che fu un tempo l’azienda Malerba ha anche il suo nome ufficiale, in via di composizione in queste ore “Esselunga di Viale Europa”.

I lavori del cantiere in questi ultimi giorni, dopo la realizzazione e la riapertura delle due rotonde in via Gasparotto – che erano condizione posta dal comune per il permesso all’apertura del punto vendita – si concentrano infatti sui dettagli necessari per l’inaugurazione dello store, che sarà la prima apertura di grandi dimensioni del 2021 per il grande gruppo milanese.

Nei giorni scorsi, è stata perfezionata anche l’illuminazione stradale, che ha completato l’intero comparto delle rotonde. L’obiettivo, come avevamo anticipato, è di aprire prima di Pasqua, quindi prima del 4 aprile: ed è sempre più probabile che ciò avvenga mercoledì 24 marzo: mancano solo gli ultimi collaudi.