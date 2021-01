Aperta la prima rotonda nel cantiere della nuova Esselunga a Varese

A un paio di giorni dall’inizio del posizionamento della segnaletica, nel pomeriggio di mercoledì 13 gennaio 2020 – alle 15,38 a voler essere precisi – è stata aperta, dopo l’ok della polizia locale di Varese la prima rotonda di Esselunga, tra via Gasparotto e Viale Europa.

I lavori fino ad oggi avevano costretto gli automobilisti che andavano da Varese verso l’autostrada e la Gallaratese: ora invece sulla prima rotonda la viabilità è definitivamente cambiata.

Per la seconda rotonda invece, fervono i lavori: in particolare per la realizzazione dei marciapiedi, degli attraversamenti e per la nuova fermata protetta dell’autobus, oltre alla parte della rotatoria in senso stretto.