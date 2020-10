Senso unico alternato all’Esselunga, traffico in tilt

Il lunedì è cominciato male per tutti coloro che dovevano entrare a Varese da via Gasparotto, e a tutti i varesini che utilizzano via Gasparotto per uscire dalla città.

I lavori viabilistici davanti alla nuova Esselunga in costruzione sono entrati nel vivo, da qualche giorno nel punto delle rotonde in costruzione c’è un senso unico alternato con semaforo e questa mattina, 12 ottobre, si sono create file lunghissime: poco prima delle 9, in entrata, la fila cominciava al bivio per Gazzada Schianno/via Novellina, le code in uscita invece arrivavano fino al sovrappasso di via Metastasio.

Da affrontare con prudenza anche le prime alternative “scovate” da chi conosce le zone, via dei Boderi e via Novellina: il traffico si sta innalzando in quelle due strade, che in parecchi punti non sono in grado di far passare due auto contemporaneamente.