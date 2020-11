Le prime immagini della rotonda all’ex Malerba

La circolazione, alla fine della mattinata di venerdi 27, era ancora come sempre, da quando è entrato nel vivo il cantiere: con la deviazione che porta fino alla rotonda con via Uberti per chi esce da Varese ed è diretto verso Azzate, Gazzada e l’autostrada.

Galleria fotografica Ecco la prima rotonda dell'Esselunga 3 di 3

Ma la rotatoria che regolerà il traffico tra via Gasparotto e viale Europa all’altezza dell’ex Malerba ha ora una forma definitiva ed è asfaltata: mancano solo gli ultimi dettagli.

Chi attraversa giornalmente quella via per uscire dalla città può concretamente iniziare a sperare: il tempo delle deviazioni sta per finire, mentre il resto del cantiere, con la seconda rotonda e lo svincolo dall’autostrada, continua.