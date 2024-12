Scontro tra due auto a Tradate, tre feriti: gravissima una donna

Un sabato funestato da gravi episodi di cronaca. Intorno alle ore 13 di oggi, sabato 14 dicembre, i vigili del fuoco di Tradate sono intervenuti nel comune di Tradate in via per Castelnuovo per un incidente stradale tra due autovetture.

Gli operatori hanno utilizzato divaricatore e cesoie idrauliche per agevolare le operazioni di soccorso da parte del personale sanitario. Tre i feriti di cui uno grave: si tratta di una donna di 54 anni, e due uomini.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Tradate e Varese, i carabinieri di Saronno e i sanitari del 118.

Nella stessa giornata, un altro incidente si è verificato a Travedona Monate, nel quale ha perso la vita un uomo di 52 anni e un cacciatore è morto, vittima di un malore, sui monti sopra Dumenza.