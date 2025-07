Tradate si accende con i “Venerdì Bianchi del Commercio”: musica, shopping e divertimento per tutto luglio

A Tradate venerdì 11 luglio nuovo appuntamento con i “Venerdì Bianchi del Commercio 2025”, il programma di serate che animeranno le vie del centro cittadino fino alla fine di luglio con negozi aperti, spettacoli, musica, giochi per bambini e ristorazione all’aperto.

A partire dal tardo pomeriggio e fino a sera, il cuore di Tradate – da corso Bernacchi a corso Matteotti, passando per le vie limitrofe, tutte precluse al passaggio delle auto – si riempirà di luci, colori e persone. I negozi rimarranno aperti, offrendo un’occasione in più per lo shopping estivo, accompagnati da musica dal vivo, spettacoli itineranti e animazione per i più piccoli.

Le serate sono promosse dal Comune di Tradate in collaborazione con il DUC – Distretto Urbano del Commercio di Tradate e la Pro Loco Tradate, con l’obiettivo di valorizzare il commercio locale e creare momenti di aggregazione per tutta la comunità. Non mancheranno aree ristoro, bar e locali che offriranno servizio all’aperto per godersi l’estate in compagnia.

In caso di maltempo, gli eventi previsti per la serata verranno annullati.