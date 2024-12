Anche i magistrati di Varese all’assemblea straordinaria di Anm per dire “no“ alla riforma della giustizia

No alla “riforma“ della giustizia (vedi separazione della carrriere), mobilitazione contro le decisioni del Governo, fino allo sciopero dei magistrati.

È il bilancio dell’assemblea straordinaria dell’Associazione nazionale magistrati tenutasi domenica a Roma a cui ha partecipato anche la Sottosezione di Varese dell’Anm: oltre 700 presenti nell’aula magna della Corte Suprema di Cassazione che risultava strapiena (foto, sito Anm).

Ed è stato un applauso corale dei presenti all’assemblea generale che ha segnato l’approvazione della mozione sulla riforma costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati.

Una riforma su cui l’Anm «esprime un giudizio fortemente negativo» perché «non è una riforma della giustizia, che non sarà né più veloce né più giusta, ma una riforma della magistratura che produrrà solo effetti negativi per i cittadini».

Diversi gli impegni condivisi contenuti nel documento. A partire «dall’immediata istituzione di un comitato operativo a difesa della Costituzione aperto all’avvocatura, all’università, alla società civile, indipendente da ogni ingerenza politica, anche in vista di una possibile consultazione referendaria, per far conoscere alla cittadinanza i pericoli derivanti dalla riforma». Poi l’organizzazione di almeno una manifestazione nazionale subito dopo l’eventuale approvazione in prima lettura della proposta di riforma.

La mobilitazione culturale e sociale dell’Associazione sarà quindi rivolta allo svolgimento di iniziative su tutto il territorio, al confronto con le altre magistrature e al coinvolgimento delle istituzioni europee. Prevista poi una forma di “protesta e di sensibilizzazione da organizzare in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario”.

Infine resta sul campo l’indizione, in relazione all’iter parlamentare di discussione della riforma, «di una o più giornate di sciopero per sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli della riforma».

«La Sottosezione di Varese si mobiliterà secondo le indicazioni che arriveranno dal CdC dell’Anm, per dare attuazione al comunicato oggi deliberato», spiegano i magistrati varesini dell’Anm.