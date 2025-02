Palazzo di Giustizia di Varese apre le porte al dibattito sulla magistratura

Una giornata di approfondimento e dibattito sul tema della giustizia si terrà giovedì 27 febbraio al Palazzo di Giustizia di Varese, in Piazza Cacciatori delle Alpi. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione di Varese, mira a sensibilizzare la cittadinanza sui temi della giustizia e delle riforme in corso, offrendo un’occasione di confronto tra magistrati, avvocati, rappresentanti delle istituzioni e cittadini.

Il programma prevede diversi momenti di riflessione:

Ore 11:00 – “Leggiamo la Costituzione”

Il personale in servizio presso il Tribunale e la Procura di Varese guiderà i partecipanti nella lettura della Carta Costituzionale , per sottolineare l’importanza dei principi fondamentali dello Stato di diritto.

Ore 12:00 – Lettura del Comunicato ANM

Verranno illustrate le ragioni dello sciopero indetto dall’ANM, con particolare attenzione alle problematiche che affliggono il sistema giudiziario.

Ore 14:30 – “Testimonianze”

Incontro aperto a tutti con Alessandra Dolci , Procuratore Aggiunto di Milano e delegato della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) , per un confronto diretto con la cittadinanza sulle tematiche della giustizia e della legalità.

Ore 16:00 – Tavola rotonda “La giustizia nelle riforme e nella pratica”

Un dibattito, moderato dal vice direttore di Varesenews Michele Mancino , che vedrà la partecipazione di autorevoli esperti del settore: Chiara Valori , Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano e componente della Giunta Esecutiva Centrale ANM Francesca Ruggieri , Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università dell’Insubria e docente di Diritto Processuale Penale Daniele Ripamonti , già componente della Giunta Nazionale dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI)



All’incontro interverranno anche rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e della politica, offrendo una visione completa e plurale delle sfide che il sistema giudiziario italiano sta affrontando.

L’evento si concluderà con un dibattito aperto al pubblico, durante il quale i partecipanti avranno la possibilità di porre domande agli esperti e contribuire al confronto con interventi diretti.

Un’occasione importante per approfondire il ruolo della giustizia e le prospettive di riforma, in un momento in cui il dibattito sul funzionamento del sistema giudiziario è più acceso che mai, anche alla luce delle recenti proposte d riforma.