A chi serve davvero la riforma della giustizia? L’Anm manifesta in Tribunale a Busto Arsizio

Giovedì 27 febbraio è stato programmato uno sciopero dei magistrati in tutta Italia: ci saranno iniziative ed eventi in tutti i distretti, aperti alla società civile. Anche a Busto Arsizio l’Associazione Nazionale Magistrati ha organizzato in Tribunale un allestimento di pannelli informativi sulla riforma.

Alle ore 10.30 davanti all’ingresso della Procura ci sarà un momento di riflessione comune, i magistrati saranno in toga, con coccarda tricolore e Costituzione alla mano, si leggerà un comunicato, si metteranno a disposizione dei cittadini Costituzione e opuscoli informativi, si inviterà la cittadinanza a visitare il tribunale dove saranno fatti gli allestimenti.