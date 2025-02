Anm Varese esprime “rammarico“ per le critiche alle iniziative contro la riforma Nordio

Botta e risposta fra l’onorevole Andrea Pellicini, componente della Commissione Giusizia alla Camera e l’Anm di Varese dopo che il primo, nella giornata di martedì, aveva criticato con una nota le iniziative prese dai magistrati varesini.

«L’Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione di Varese, esprime rammarico per l’intervento dell’On. Pellicini, apparso sulle testate giornalistiche locali, circa la pacifica opera di sensibilizzazione sul DDL di riforma costituzionale, messa in atto attraverso l’esposizione di alcuni cartelloni nell’atrio del Palazzo di Giustizia», si legge in una nota diramata in serata, mercoledì.

«L’On. Pellicini chiede, alle istituzioni e associazioni forensi, di reagire “all’occupazione quasi totale degli spazi da parte dell’ANM”, utilizzando termini forti, che rischiano di alimentare tensioni a livello locale, finora mai avvertite, grazie a un leale e trasparente rapporto con la Camera Penale, che – anzi – è stata preavvisata dell’iniziativa e che espone a sua volta negli spazi del tribunale, luogo comune e uguale per tutti».

«I magistrati di Varese in questi anni hanno sempre cercato il dialogo con le istituzioni e rinnovano l’invito all’On. Pellicini e alla cittadinanza tutta al dibattito che avrà luogo il giorno dello sciopero dei magistrati (27 febbraio 2025). Saranno altresì presenti esponenti delle istituzioni e associazioni forensi e dell’Università dell’Insubria. Offrire diversi punti di vista è il sale del dibattito pubblico sui temi che hanno ad oggetto il futuro di tutti i cittadini», concludono le toghe varesine dell’Anm.