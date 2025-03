Gadda (Italia Viva): “Il governo ignora il problema dei salari, Italia maglia nera nel G20”

«Meloni può distogliere l’attenzione quanto vuole, ma l’economia reale italiana sprofonda»: Così la deputata varesina Maria Chiara Gadda, vicecapogruppo di Italia Viva alla Camera, interviene con una nota critica nei confronti dell’operato del governo, puntando l’attenzione sulla situazione dei salari in Italia.

Secondo l’onorevole Gadda, «Il governo, che rivendica primati per ogni cosa, tace sull’unico primato che non avremmo voluto: l’Italia è maglia nera per i salari reali nel G20». Una posizione netta che si inserisce nel più ampio dibattito politico ed economico sul potere d’acquisto delle famiglie italiane, messo a dura prova da inflazione, carico fiscale e costi crescenti della vita quotidiana.

«La propaganda di Palazzo Chigi – prosegue Gadda – continua a martellare e a favoleggiare di ‘prime volte nella storia’, esaltandosi per il rimbalzo dell’ultimo anno, mentre la realtà è l’esatto opposto».

La deputata richiama l’attenzione sul fatto che, a quasi tre anni dall’insediamento del governo in carica, «Il gigantesco problema salariale che colpisce questo Paese, e in particolare il ceto medio – sempre meno medio e sempre più in difficoltà – non è stato nemmeno scalfito».

Nella dichiarazione si legge inoltre una forte critica alla mancanza di misure strutturali: «Nelle iniziative governative c’è ben poco per la crescita, la produttività e il potere d’acquisto delle famiglie. Non lo dimostrano solo i numeri – conclude Gadda – ma, soprattutto, i bilanci dei cittadini, schiacciati da tasse alte, bollette e spese private per la salute».

Un intervento, quello della parlamentare varesina, che rilancia il tema della giustizia salariale e del sostegno al ceto medio come elementi centrali nel confronto politico ed economico nazionale.