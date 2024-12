Dimenticano 7mila dollari in contanti nel B&B di Casciago, la proprietaria restituisce il denaro alla famiglia americana

A quanti di voi è capitato di aprire l’armadio e trovarci una busta piena zeppa di soldi? È una vicenda insolita ma a lieto fine è accaduta a Casciago, nel B&B “La casa di Pamela”, gestito da Pamela Pini. Una famiglia americana, giunta in Italia per il matrimonio del figlio, ha soggiornato presso la struttura e, al momento della partenza, ha dimenticato una busta contenente 7mila dollari in contanti.

I soldi erano parte dei regali ricevuti per le nozze e la scoperta della dimenticanza è avvenuta poco dopo che la famiglia aveva lasciato il B&B per ripartire verso gli Stati Uniti. Pamela racconta: “Mi hanno chiamato disperati. Fortunatamente non c’erano stati altri ospiti dopo di loro, e sono riuscita a ritrovare la busta con i soldi. Era rimasta nell’armadio della camera.”

La famiglia era già ripartita per gli Stati Uniti quando è stata ritrovata la somma, ma il figlio, ancora in Italia, si occuperà di ritirare il denaro. Un gesto di onestà che ha sollevato i proprietari dei soldi e sottolineato l’integrità della titolare del B&B.

Pamela e Massimo, i gestori, hanno dimostrato grande professionalità restituendo il denaro senza esitazione: “Purtroppo non è la stessa onestà che riceviamo da alcuni clienti, proprio poco tempo fa infatti abbiamo avuto degli ospiti che sono scappati senza pagare e ci abbiamo rimesso dei soldi. In questo caso siamo molto contenti di aver dimostrato serietà”.