“Reazione dopo una settimana difficile, siamo uniti e lo abbiamo dimostrato in campo”

MANDOLE – È stata una settimana difficile, durissima. Stasera abbiamo fatto una partita che mi rende felice, per i giocatori e per lo staff. Io ci tengo a Varese e lavoro per fare il bene della squadra e della città

MANDOLE (ai microfoni di Dazn) – Non abbiamo fatto niente se poi non confermiamo quanto fatto in campo stasera, la squadra sta migliorando e da martedì ricominceremo ad allenarci forte. Abbiamo lottato e lottiamo tutti i giorni, dobbiamo inserire i due nuovi al meglio, ma la squadra è migliorata in tutto: stasera ci abbiamo messo il ritmo che serve per vincere

LEGOVICH – Abbiamo fatto un passo in avanti, oggi è una bella giornata per tutti. Degli errori ne parliamo già da domani, ma siamo contenti anche se sappiamo di dover fare tanti passi avanti. Oggi abbiamo avuto le facce giuste, abbiamo tenuto Milano bassa a rimbalzo, anche se la partita è stata difficile contro una squadra forte, una squadra di Eurolega. La settimana è stata dura, l’ambiente non è stato sereno, ma noi siamo uniti, quando si tocca uno si toccano tutti. Lavoriamo insieme per i risultati, sono grato di lavorare con Herman, siamo tutti uniti e siamo insieme. Giocare contro squadre di alto livello dà motivazioni naturali, ora le due di Eurolega (Bologna e Milano) le abbiamo affrontate e battute, dobbiamo essere più continui e convinti con tutte le altre

RENZETTI – Assui è un giocatore che vogliamo che giochi, porta fisicità e forza, anche in difesa, si merita i minuti che ha avuto per il lavoro che fa ogni giorno in palestra. Tyus e Sykes hanno lavorato tanto in settimana, sappiamo che sono forti e che hanno esperienza e che possono dare tanto alla squadra

NINO JHONSON (ai microfoni di Dazn) – Una grande partita, ci abbiamo messo tutto quello che potevamo e siamo riusciti a portare a casa un match complesso dopo una dura settimana di allenamenti e di lavoro

MESSINA (coach Olimpia Milano) – Complimenti a Varese, ha giocato una ottima partita, noi abbiamo fatto un primo tempo scadente, mentre nel secondo abbiamo fatto meglio, abbiamo avuto l’occasione di giocarcela sul finale, ma nei tre possessi finali abbiamo sbagliato male. In bocca al lupo a Varese, noi dobbiamo vincere le partite e lo dovrebbero sapere anche i miei giocatori; dopo aver giocato il venerdì in Eurolega è una maledizione, non riusciamo mai a vincere in campionato. In questi momenti avremmo bisogno di un contributo più concreto da tutti, ma abbiamo qualche amnesia. Serve che ci allacciamo le scarpe e cominciamo a vincere, se no la Coppa Italia non la giochiamo, anche se anche gli altri anni è andata così