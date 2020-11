Bretella dell’A8 chiusa, ma il lockdown alleggerisce le code in ingresso a Varese

Code sì, senza dubbio, ma molto meno rispetto a quanto avvenuto nella sera di giovedì. I lavori sulla bretella Anas all’uscita dell’autostrada A8 e in ingresso a Varese hanno un impatto pesante, ma il primo giorno di lockdown – paradossalmente – riduce i disagi.

Galleria fotografica Il cantiere all'uscita dell'autostrada A8 di Varese 4 di 13

Alle 8.30 all’ingresso di Varese le code erano molto lunghe:i lavori rendono impraticabile una delle due entrate principali nella città di Varese (quella verso Largo Flaiano) e l’altra (via Gasparotto-viale Europa) non riesce a smaltire il flusso.

E a poco valgono gli inviti a usare le uscite di Varese Est e Varese Ovest, vale a dire gli svincoli per Buguggiate/Lago e Gazzada/Tangenziale. Peraltro i pannelli degli avvisi autostradali, arrivando da Gallarate, mettevano in guardia sulla chiusura della “Statale 707”, un messaggio non proprio chiarissimo per chi non conosce la zona (la statale Anas 707 è proprio il raccordo di due km all’uscita dell’A8).

Rispetto al delirio delle lunghe code di giovedì sera, però, la situazione di venerdì mattina è stata più sostenibile. “Merito” (si fa per dire) del lockdown che ha ridotto il numero di persone in movimento: alla fine in sostanza i tempi del cantiere – un mese – potrebbero più o meno corrispondere all’intero periodo di confinamento.

Nel frattempo, al secondo giorno di chiusura il cantiere sembra già ben avviato, con area delimitata e mezzi già presenti.