Rane in protesta all’Esselunga di Varese per la difesa della zona umida della Stoppada

Che ci fa una fila di rane nei pressi dell’Esselunga di viale Europa, che oggi apre i battenti per la prima volta? È il gruppo “Difendiamo Selene“, che in questi giorni aveva già mandato foto di “avvistamenti anfibi” in giro per la città.

Galleria fotografica Rane all'Esselunga per difendere via Selene 4 di 8

Il gruppo si batte ta tempo per avere maggiori informazioni su quello che succederà alla piccola via al confine con Gazzada, che ora è del tutto secondaria, ma che con la terza rotonda realizzata da Esselunga diventerà strategica per i Tir in arrivo da Milano.

L’obiettivo della protesta è quello di difendere la zona umida della Stoppada, che si colloca nel PLIS Cintura Verde Sud, dietro i lavori che cambieranno la viabilità.

Sui cartelli che indossano le “rane”, si parla anche di via Piana di Luco e della Bretella Gasparotto/Borri, in realtà al momento stralciata da questa amministrazione.