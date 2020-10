Nasce a Varese il comitato “Difendiamo Selene”

Nella serata del primo ottobre un gruppo di cittadini che già aveva partecipato alla “camminata in Via Selene” del 5 settembre scorso si è ritrovato per un ulteriore scambio di opinioni e di valutazioni e, soprattutto, per la costituzione del Comitato spontaneo “Difendiamo Selene“.

Nella serata, sono stati identificati sette “volontari incaricati” che si occuperanno, nelle prossime settimane, di raccogliere tutta la documentazione necessaria per poter consentire al Comitato stesso di entrare nel merito della questione.

«L’auspicio è che la politica e l’amministrazione in carica aiutino il prezioso lavoro di questo Comitato che, vogliamo sottolinearlo, non sì è posto come finalità “Via Selene o morte”, ma la ricerca di un esito il più possibile condiviso, attraverso la trasparenza delle informazioni, delle decisioni e delle realizzazioni, ponendo come priorità la salvaguardia di un ambiente, per anni rimasto incontaminato» precisa la nota del costituito comitato, che nelle prossime settimane si darà una struttura organizzativa definita.

