Una commissione “a tre” per via Selene

Il consiglio comunale ha organizzato una commissione “a tre” per parlare di via Selene. La piccola strada è diventata famosa per il progetto che prevede di congiungerla alla terza rotonda che verrà realizzata con i lavori per la viabilità intorno alla nuova Esselunga.

L’intera area è ormai un cantiere e le ruspe hanno già scavato e delimitato molti degli interventi. Per tutelare quella zona alcuni mesi fa è stato costituito un comitato che comprende anche il consigliere comunale Luca Paris.

Ora un passaggio istituzionale. Sono state convocate in seduta congiunta per domani sera, giovedì 12 novembre, le Commissioni consiliari Lavori pubblici, Urbanistica e Ambiente. All’ordine del giorno, un solo punto: “Informativa sullo stato dei lavori terza rotonda di Esselunga e su via Selene”.

La seduta si terrà in videoconferenza a partire dalle 18.00 sulla piattaforma Gomeeting, ma per i cittadini che volessero seguire i lavori della Commissione è prevista la diretta sul canale YouTube di Palazzo Estense.