Via Selene, un’assemblea del consiglio di quartiere 11 per chiarire la situazione

Venerdì sera si è tenuta via Zoom la riunione del Consiglio di Quartiere 11, che fa riferimento ai rioni di San Carlo, Bustecche e Bizzozero: un incontro che aveva come tema principale quello di fare chiarezza sul piano riguardante la viabilità di Via Selene, snodo urbanistico fondamentale per la città e per i cittadini in particolare.

«È stato un bel momento di confronto sui tanti progetti che sta portando avanti l’Amministrazione Comunale – ha commentato l’assessore Andrea Civati, ospite della assemblea online – è importante che i Consigli di Quartiere siano una via di comunicazione diretta tra il Comune e i cittadini, in modo che si possano informare al meglio sulle scelte che abbiamo fatto finora».

Oltre alle domande e alle risposte sul futuro di Via Selene, i consiglieri di quartiere e l’assessore hanno affrontato diversi altri temi come quello dell’ambiente, del PLIS (parco locale di interesse sovracomunale) Cintura Verde sud, sulle tempistiche di realizzazione e sul vicino Largo Flaiano.

«Abbiamo voluto organizzare questo incontro – spiega il Coordinatore del Consiglio di Quartiere Matteo Capriolo – proprio per informare i nostri cittadini. Il momento difficile che stiamo vivendo non ci ha permesso di fare un’assemblea pubblica, ma abbiamo reso disponibile la registrazione della riunione sul sito del Comune di Varese e sul canale Youtube. Siamo stati molto felici che l’Assessore abbia voluto spiegarci il progetto, che i nostri cittadini aspettano da tempo per migliorare la viabilità, in maniera così dettagliata».

LA RIUNIONE SU YOUTUBE