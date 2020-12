Il consiglio di quartiere 11 parla di solidarietà a Varese

Il Consiglio di Quartiere 11 di Varese continua le sue attività on line.

«Prima di Natale ci siamo incontrati per parlare di Solidarietà nel quartiere spiega il presidente, Matteo Capriolo – Insieme all’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari e don Marco Casale».

Due rappresentati “di peso” della solidarietà varesina, con i quali: «Abbiamo parlato delle tante iniziative che ci sono nel nostro quartiere per aiutare chi si trova in una condizione di fragilità e cosa c’è ancora da fare – continua il coordinatore – Un inizio di un percorso che vogliamo portare avanti come Consiglio per dare una mano a chi è più in difficoltà».

Per chi volesse riguardarlo, l’incontro è online sul canale youtube del Comune di Varese: