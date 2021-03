Ultimo weekend per l’Esselunga di viale Borri a Varese

Quello che si sta per concludere l’ultimo di apertura per lo storico supermercato Esselunga di viale Borri a Varese. Il punto vendita del marchio milanese della grande distribuzione alimentare, infatti, chiuderà mercoledì 24 marzo, in concomitanza con l’apertura del punto vendita di Viale Europa.

A dirlo, i cartelli che la stessa Esselunga ha posizionato all’entrata dello storico punto vendita: Che avvertono come dal 24 sarà chiuso “per ristrutturazione”, anche se ad una domanda più approfondita, la chiusura è “molto probabilmente definitiva”. Come lo stesso cartello avverte, da viale Borri partirà verso viale Europa una navetta gratuita per poter raggiungere la nuova struttura.

Non tutti i lavoratori ora in viale Borri passeranno il nuovo supermercato varesino: alcuni di loro saranno spostati in altre sedi vicine. Quello di viale Borri è il più antico punto vendita del marchio in città e uno dei più antichi di Varese.