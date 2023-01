Rocciatori in difficoltà a Baceno, arriva il soccorso alpino

Nel pomeriggio di oggi la Stazione di Baceno del Soccorso alpino è intervenuta per soccorrere due uomini di circa 35 anni di Padova, in questi giorni in vacanza a Devero, che sono rimasti bloccati sulla ferrata di Croveo.

Uno dei due è caduto ma essendo correttamente attrezzati con kit da ferrata, il dissipatore ha evitato conseguenze gravi. La caduta però ha reso inutilizzabile il kit, e i due hanno chiesto aiuto al 112.

Dal momento che nessuno era rimasto ferito e non vi erano dunque implicazioni sanitarie è intervenuta la stazione del Soccorso alpino e speleologico di Baceno con sei uomini che hanno operato tre da sotto il punto in cui erano bloccati i rocciatori, e tre da sopra.

Le due squadre hanno raggiunto due uomini e una volta assicurati li hanno accompagnati all’uscita della via.