Cade nel Toce alle Marmitte dei Giganti: muore un uomo di Varese, l’amico in ipotermia salvato dai soccorsi

Poco dopo le 13 di oggi, domenica 25 maggio, due persone sono cadute nelle acque del fiume Toce alle marmitte dei giganti nella zona del Ponte di Maesso nel comune di Premia, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte. Una delle due è riuscita ad aggrapparsi alle rocce ed è stata recuperata dai soccorritori e trasportata in ospedale in stato di ipotermia. L’altra, purtroppo, è stata trascinata via dalla corrente impetuosa e il corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori. Ancora sconosciute le dinamiche dell’incidente. (foto di repertorio)

La vittima aveva 50 anni era residente in provincia di Varese e faceva parte di una comitiva di escursionisti veresini.

Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso dei vigili del fuoco, Soccorso Alpino civile e della guardia di finanza, la squadra Forre e quella di Baceno, oltre al personale del 118. È stato attivato anche il nucleo SAF (Soccorso Alpino Fluviale) per le ricerche e il recupero.