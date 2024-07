“Cerco Vincenzo di Varese che martedì mi ha salvata dalla corrente del Toce mentre ero col mio cagnolino“

Il suo cagnolino di otto mesi cieco e sordo dalla nascita si era messo nei guai: non riusciva più a trovare la strada per risalire dagli orridi di Uriezzo, lungo il Toce (nella foto), così la sua padrona lo ha raggiunto, rimanendo a sua volta è rimasta bloccata. La chiamata di soccorso al 112. E nel frattempo un ragazzo che era nei paraggi l’ha raggiunta aiutandola fintanto che gli esperti del Saf di Verbania non sono arrivati. Ora lei cerca quel giovane, Vincenzo di Varese, per ringraziarlo.

L’allarme è scattato nella giornata di martedì scorso, 23 luglio nel comune di Premia.

I vigili del fuoco di Domodossola e i vigili volontari del distaccamento di Baceno sono intervenuti per salvare la ragazza in difficoltà agli orridi di Uriezzo che si trovava nel letto del fiume Toce per salvare il suo cane di otto mesi circa, cieco e sordo dalla nascita, caduto accidentalmente in acqua. Una volta salvato il suo animale da compagnia non è più riuscita a risalire ed è stata trascinata dalle acque fermandosi poco più a valle a bordo fiume in una zona di fortuna.

I vigili del fuoco intervenuti hanno operato con tecniche speleo alpino fluviali (Saf) e sono riusciti ad avvicinarsi e a creare una via di fuga e portare la donna in zona sicura e affidarla alle cure del 118. Hanno collaborato alle operazioni di soccorso i volontari del Soccorso Alpino e i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Ma non solo. Perché secondo il racconto della ragazza c’era anche lui, Vincenzo, il varesino che l’ha aiutata.

Una storia affidata ai social. Ma anche un appello per cercare il suo salvatore.

Nessuna questione di vita o di morte, certo, solo l’espediente per ringraziare l’uomo che l’ha aiutata: «Cerco Vincenzo che vive a Varese che martedì 23, (questo martedì) era nei pressi degli Orridi di Uriezzo, che mi ha tenuto compagnia fino all’arrivo dei vigili del fuoco!! Mi ha salvata!! Aiutatemi a trovarlo!!»

A cercare Vincenzo è Luna, contattata da Varesenews. Per chi volesse aiutarla, o per il diretto interessato, l’indirizzo mail da contattare è lunapat.88@gmail.com