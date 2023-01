Come sarà composto il prossimo Consiglio regionale della Lombardia

Il consiglio regionale, a seguito del voto del 12 e 13 febbraio sarà composto da 79 consiglieri oltre al Presidente della Regione.

A Varese spetteranno sette seggi così come previsto dal decreto del Presidente della Regione n. 983 del 16 dicembre 2022, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 50 dello stesso giorno, che ha assegnato alle circoscrizioni elettorali della regione i seggi di Consigliere regionale da eleggere con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti.

In totale sono previsti 79 seggi, escluso quello spettante al Presidente che sarà eletto secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 17/2012.

La ripartizione dei seggi tra le singole circoscrizioni elettorali provinciali della regione è la seguente: BERGAMO 9 seggi,

BRESCIA 10 seggi,

COMO 5 seggi,

CREMONA 3 seggi,

LECCO 3 seggi,

LODI 2 seggi,

MANTOVA 3 seggi,

MILANO 25 seggi,

MONZA – BRIANZA 17 seggi,

PAVIA 4 seggi,

SONDRIO 1 seggio,

VARESE 7 seggi

Per un totale di 79 seggi.

La presentazione delle liste e dei candidati presidenti si è chiusa ieri e vedrà competere quattro personalità per la carica di governatore della Lombardia. All’uscente Attilio Fontana, espressione del centro destra e di una sua lista civica, si aggiungono Pierfrancesco Majorino per il centro sinistra e il Movimento 5 stelle, Letizia Moratti con una sua lista civica e il Terzo Polo e Maria Ghidorzi per Unione popolare.