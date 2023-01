Tamponamento tra auto a Luino

Tamponamento con feriti a Luino nel tardo pomeriggio di giovedì 5 gennaio. Intorno alle ore 18, lungo via Crema, una è andata addosso a quella davanti che era ferma per svoltare per entrare in casa.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Luino per l’accertamento della dinamica dell’incidente e la gestione del traffico veicolare. Intervenuta anche un’ambulanza, per soccorrere due persone, un uomo di 27 anni e una donna di 66 anni.