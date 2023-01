Il Varese non può più sbagliare, con la Virtus servono i tre punti

Il 2023 non si è aperto bene per il Città di Varese, che ha perso nel giro di 4 giorni prima in campionato in casa dell’Alcione e poi in Coppa Italia, lasciando il passo alla Giana Erminio. Domenica 15 gennaio (ore 14.30) i biancorossi giocheranno la prima dell’anno solare al “Franco Ossola”, sapendo di non aver più margine di errore, contro gli ostici avversari della Virtus CiseranoBergamo.

Monticone e compagni infatti continuano a occupare i bassifondi del Girone B, una situazione che deve essere ribaltata al più presto per non passare un 2023 da incubo. Per la sfida contro i bergamaschi, che all’andata si imposero 4-3 a Ciserano (leggi qui), in casa biancorossa mancheranno i difensori Battistella e Parpinel e i centrocampisti Piccoli e Gazo. Mister Luciano De Paola dovrebbe continuare con il 3-5-2 con Moleri in porta e la linea arretrata formata da Rossi, Monticone a Boni. Foschiani e Truosolo sulle fasce, Malinerno sarà ancora in regia affiancato da Mecca e Rossini, mentre in avanti Pastore e Ferrario.

«Dobbiamo vincere – attacca mister De Paola -, con le buone o con le cattive. Bisogna portarla a casa, anche per uscire dal trend negativo. Domenica abbiamo fatto una buona gara, non siamo stati equilibrati in alcune situazioni ma la squadra è viva, ha carattere e voglia. Sono convinto che Malinverno farà una buona gara, io ci credo e ci affideremo a lui anche domani».

Il Varese si presenta alla gara con la peggio difesa del campionato con 33 gol subiti in 18 partite, quasi due a gara, troppi per pensare di raddrizzare la situazione. «Abbiamo subito molto anche perché ci sono mancati per diverse partite i nostri due mediani di ruolo Gazo e Piccoli, che per noi sono molto importanti e ci danno equilibrio. La difesa senza di loro viene sollecitata maggiormente, ma è impossibile che un reparto così forte come il nostro conceda così tanto. Abbiamo le idee chiare e continuare a pensare di fare le cose giuste».

