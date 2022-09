Troppi errori per il Varese: a Ciserano arriva la sconfitta 4-3

Il Varese fa i conti con la prima sconfitta stagionale. A Ciserano sono troppi gli errori commessi dai biancorossi, a partire da un inizio spaesato che permette ai bergmaschi di siglare due gol in 17 minuti con Careccia e Panatti, nonostante il momentaneo pareggio di Ferrario. Nella ripresa le cose sembrano andare meglio per i biancorossi dopo il 2-2 di Disabato su punizione, ma la Virtus mostra i limiti della formazioni di Porro e va in rete ancora con Bertoli e Panatti. La rete nel finale di Mapelli rende solo meno negativo il passivo, ma lascia ai biancorossi tanta amarezza per una gara nata male e finita con il primo ko del campionato.

Galleria fotografica Virtus CiseranoBergamo – Varese 4-3 4 di 27

Se fino a oggi la solidità difensiva difensiva era stata una virtù del Varese, quattro gol in una partita evidenziano la giornata storta di Disabato e compagni. La Virtus dal canto suo ha mostrato tutta la voglia e la capacità di colpire sfruttando ogni minima disattenzione biancorossa, ma anche grazie al buon talento dei suoi, Panatti e Bertoli su tutti. Tra i biancorossi male Parpinel, apparso anche oggi in ritardo di forma e colpevole sul 3-2 di Bertoli che di fatto ha rimesso davanti i bergamaschi nel momento migliore del Varese.

Che sia un solo inciampo questo di Ciserano per la squadra di Porro. Un assaggio decisamente cattivo di quella che sarà un girone duro da affrontare e nel quale non ci si potrà permettere altre domeniche di disattenzioni.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo la vittoria dell’esordio il Varese si presenta a Ciserano con l’obiettivo di mettere in classifica altri tre punti. Mister Gianluca Porro conferma il 3-5-2 ma a centrocampo deve fare a meno di Gazo – fermato da un guaio muscolare al polpaccio -, sostituito da Premoli, che con Disabato e Piraccini forma la mediana. In attacco fiducia a Pastore e Ferrario. Per i padroni di casa bergamaschi allenati da Ivan Del Prato il modulo è 4-2-3-1 con Belloli, Careccia e Panatti alle spalle della punta Bertoli. Stesso undici che ha conquistato i tre punti in casa della Caronnese settimana scorsa.

PRIMO TEMPO

Inizia male la gara del Varese che dopo 3′ deve già rincorrere: da azione di corner prima è bravo Moleri a parare sull’incornata di Bertoli, poi però Careccia, sulla corta respinta della difesa biancorossa, scarica un sinistro potente e preciso all’angolino per l’1-0. I varesini rispondono prontamente, costruiscono qualche buona azione e al 15′ arriva al pareggio. I padroni di casa sbagliano un disimpegno, Ferrario riceve palla nel cuore dell’area e dopo un primo tentativo respinto mette in rete l’1-1. Il pareggio dura però poco: i biancorossi pasticciano su un pallone in uscita, la Virtus recupera e va in rete con Panatti che segna il 2-1 con un piattone preciso dal cuore dell’area. I biancorossi non si fanno abbattere e riprendono ad attaccare. Tanto gioco ma poche occasioni con la Virtus sempre attenta in difesa. Al 31′ il colpo di testa di Ferrario va alto di un metro mentre un minuto dopo Premoli, ben servito da Disabato, controlla al limite dell’area ma calcia male di sinistro. Dall’altra parte invece, al 41′, il sinistro di Panatti è decisamente più pericoloso ma la sfera esce a un soffio dal palo. All’intervallo va così sotto 2-1, consapevole di dover fare di più per ribaltare la gara.

SECONDO TEMPO

Alla prima occasione del secondo tempo il Varese trova il 2-2. Punizione dal limite dell’area per un tocco di mano, Disabato si incarica della battuta e mette all’incrocio dei pali per rimettere in equilibrio il match. La spinta biancorossa è forte e al 9′ Foschiani va via sulla destra e mette in mezzo dove però prima Pastore incespica e poi Premoli manda fuori di poco. La Virtus però chiude le maglie e passato il momento difficile ritorna in avanti: lancio lungo per Bertoli che sposta con una spallata Parpinel e infila Moleri con un potente destro. I bergamaschi non si fermano e al 27′ Panatti fa poker dopo aver saltato Mapelli con un tunnel. Lo stesso Mapelli si rifà in parte al 32′ segnando in mischia il 4-3 che tiene vive le speranze biancorosse. Nel finale il Varese si spinge in avanti ma non riesce a creare occasioni, anche perché un paio di calci piazzati non vengono sfruttati a dovere e la Virtus ha gestito con ordine e personalità fino al finale, portandosi a casa la vittoria per 4-3 e lasciando a secco i biancorossi