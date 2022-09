Virtus CiseranoBergamo – Varese in diretta

Seconda giornata di campionato per il Girone B di Serie D con il Città di Varese che, dopo la vittoria all’esordio contro l’Alcione, vuole conquistare altri tre punti in casa della Virtus CiseranoBergamo. Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, partecipando commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.