Il 7 e l’8 gennaio oltre 600 atleti impegnati a Ciserano

Sabato 7 e domenica 8 gennaio il Palasport di Ciserano sarà teatro della 2° Prova Interregionale GPG, con le gare di spada riservate agli atleti della Lombardia e quelle di fioretto che vedranno anche la partecipazione di piemontesi e liguri, per un totale di 607 atleti, 259 fiorettisti e 348 spadisti. Gli sciabolatori lombardi under 14 saranno invece impegnati a Malo, in Veneto, venerdì 6 gennaio, in un’Interregionale che coinvolgerà ben 7 regioni.

Sabato 7 gennaio si partirà dalle gare di Spada femminile Ragazze/Allieve e Bambine alle 8:30, alle 11 sarà il turno del Fioretto maschile Ragazzi/Allievi, alle 12 la Spada maschile Giovanissimi, alle 13 il Fioretto femminile Giovanissime e alle 14 la Spada maschile Maschietti. Domenica 8 gennaio, alle 8:30, si comincerà con la Spada maschile Ragazzi/Allievi, alle 10 toccherà

al Fioretto femminile Ragazze/Allieve, alle 11 al Fioretto maschile Giovanissimi, alle 12 al Fioretto maschile Maschietti, alle 13 alla Spada femminile Giovanissime e alle 14 al Fioretto femminile Bambine.

La gara sarà aperta al pubblico, saranno premiati i primi 8 classificati per ogni gara. L’organizzazione è affidata al Club Scherma Città dei Mille A.S.D. con un Comitato d’Onoro composto da Marco Riva, Presidente regionale C.O.N.I. Lombardia, Maurizio Novellini, Presidente Comitato Regionale Lombardia Federscherma, Gabriele Aru, presidente G.S.A. Nazionale F.I.S. e

Caterina Vitali, sindaca del Comune di Ciserano.

Le semifinali e finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comitato Regionale Lombardia Federscherma, con il commento di Alessandro Gennari e la regia di Corrado Terranova. I risultati saranno consultabili online in tempo reale su https://www.4fence.it/CRLombardia/