Varese sconfitto, l’amarezza di mister Porro: “Chi deve puntare in alto non può permettersi gare così”

È senza dubbio di cattivo umore il mister del Varese Gianluca Porro al termine della gara di Ciserano che ha visto la sua squadra sconfitta 4-3 dalla Virtus padrone di casa. «Sicuramente c’è qualcosa che non va e credo che la chiave della partita sono stati i duelli. Quando parti a handicap con un gol su piazzato dopo pochi minuti devi farti scattare un campanello d’allarme. Dopo il nostro pareggio abbiamo rimesso la gara sui binari che volevamo e lì abbiamo subito un altro gol in un momento topico, non riuscendo a sfruttare la piega che aveva preso la partita. Non siamo riusciti ad alzare l’asticella del “cannibalismo” per provare ad azzannare la gara. In realtà invece ci siamo trovati sotto di nuovo; è stato un canovaccio purtroppo ripetitivo che ci è costato carissimo.

«Una squadra che deve puntare in alto – prosegue mister Porro – non può permettersi i contenuti di questa giornata. Bisogna analizzarsi con tanta onestà e voglia di lavorare per correggere queste situazioni che saranno determinanti. Credo che al di là di quello che andremo a incontrare in questa stagione ci sia da pensare agli errori commessi da noi. Indipendente dagli ambienti che andremo ad affrontare, dobbiamo guardare a noi stessi perché vanno alzate le nostre qualità per girare le partite».