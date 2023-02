Amazzone della scuderia Esse Ci di Busto Arsizio in gara ai mondiali di Endurance in Arabia Saudita

La Federazione Italiana Sport Equestri, attraverso il dipartimento Endurance, ha inoltrato le iscrizioni definitive delle amazzoni e dei cavalieri che faranno parte del Team Italia in gara nei Campionati del Mondo Senior della disciplina in programma a Butheeb.

Nella rappresentativa azzurra, composta da, Camilla Coppini, Costanza Laliscia, Daniele Massobrio, Carolina Tavassoli Asli, ha trovato posto anche Letizia Milani, giovane del Team Esse Ci Endurance di Busto Arsizio che, con il suo FB Karonte (puro sangue arabo del 2012 ), affronterà il difficile percorso di 160 chilometri disegnato tra le piste che attraversano una riserva forestale e progettato per mettere alla prova le abilità dei cavalieri preservando il benessere dei cavalli.

Ma Letizia non si fermerà qui perché, la settimana dopo, l’amazzone di casa nostra prenderà parte alla Fursan Cup che si svolgerà ad Al Ula in Arabia Saudita: un importante invito della Federazione Saudita arrivato dopo la conquista del secondo posto al Campionato Italiano Endurance e dopo aver ottenuto il trentatreesimo posto nel Ranking Mondiale. Letizia sarà in gara, lunga 120 chilometri, con Ultima puro sangue araba del 2013.