Andy Warhol e le Domeniche Pop per bambini e famiglie al MA*GA

In occasione della mostra Andy Warhol “Serial Identity”, il Museo MA*GA di Gallarate propone alle famiglie le Domeniche pop, una serie di laboratori creativi d’arte rivolti ai bambini e ai loro genitori per sperimentare idee, concetti e tecniche legati alla stampa, un mondo che Warhol reinventò totalmente, inserendolo nell’orbita delle arti visive!

Le attività sono pensate per bambini indicativamente dai 3 ai 12 anni e si svolgeranno al Museo MA*GA nei pomeriggi di domenica, dalle 15 alle 17, con cadenza bisettimanale a partire dal 5 febbraio con Multi Paint.

Di seguito il calendario completo della rassegna.

5 febbraio

MULTI PAINT

Gli oggetti quotidiani stampati hanno un grande fascino e Warhol lo sapeva bene, lui che il quotidiano lo ritrasse nelle sue opere per renderlo ben visibile ai nostri occhi.

In laboratorio i bambini costruiranno dei personali “timbri” e useremo fogli di giornale, biglietti del treno e oggetti simili come supporti per la stampa in serie.

19 febbraio

BLOTTED LINE

Questa attività si ispira all’interesse che Warhol aveva per il mondo della moda, in particolare quando, negli anni Quaranta, iniziò a disegnare calzature.

I partecipanti avranno a disposizione diverse immagini di scarpe di tutti i tipi, antiche e contemporanee, comuni o totalmente inusuali, da reinventare e moltiplicare con la tecnica, ideata da Warhol, della “Blotted line”.

5 marzo

COLORING PARTY

Ispirandoci all’attenzione che Warhol ha sempre dedicato ai prodotti commerciali come la famosissima zuppa Campbell, proveremo a celebrare uno dei partner della mostra con un’attività “warholiana”.

I bambini osserveranno diverse confezioni delle caramelle Ricola e proveranno ad inventare un gusto di caramella tutto nostro, con un suo packaging e tanto colore.

19 marzo

FAMILY PORTRAIT

Questo laboratorio è stato ideato per creare un ritratto di famiglia in chiave pop!

I partecipanti faranno il ritratto l’uno dell’altro, ricalcando le sagome dei visi attraverso un vetro su fogli trasparenti. I ritratti di ognuno saranno poi personalizzati con materiali differenti come pennarelli e adesivi colorati.

Domenica 2 aprile

GIORNATA SPECIALE dedicata a GIANFRANCO BREBBIA

Dalle ore 15 alle 17

BET – Laboratorio di pittura in 16mm

Mirco Santi di Fondazione Home Movies propone a bambini e famiglie un originale laboratorio di pittura su pellicola cinematografica, ispirato al lavoro artistico di Gianfranco Brebbia.

Questa pratica permetterà di creare un vero e proprio film animato astratto interamente costruito con il colore applicato direttamente su pellicola!

Al termine del workshop tutti gli elaborati saranno proiettati.

A seguire, dalle 17.15 alle 19.15

CINEMA SPERIMENTALE – per tutte le età

Pomeriggio dedicato al Cinema sperimentale a cura di Mirco Santi e Paolo Simoni di Home Movies di Bologna in collaborazione con il Centro Internazionale “Gianfranco Brebbia”, e rassegna di film della Cooperativa di Cinema Indipendente Italiano di Roma, focalizzata su Massimo Bacigalupo e Gianfranco Brebbia.

Proiezione in pellicola dei film:

– Bet 5’ e Bazar 3’ (1973) di Gianfranco Brebbia.

– Idea assurda per un filmaker 15’ (1969) di Gianfranco Brebbia.

– Quasi una tangente 40’ (1966) di Massimo Bacigalupo.

Ingresso libero senza prenotazione.

Sabato 22 aprile

CIANOTIPIE – In occasione della Giornata Mondiale della Terra

Età consigliata: dai 6 anni

Dalle 15.00 alle 17.00

Questo laboratorio di cianotipia è come una magia, una stampa irripetibile nella quale rami, fiori e foglie lasciano un’impronta bianca in un mare di blu di Prussia!

Dopo la raccolta dei vegetali nel Giardino delle 13 Erbe officinali Ricola al MA*GA prepareremo la carta sulla quale andremo a creare la composizione che infine esporremo alla luce del sole, procederemo poi al fissaggio e all’asciugatura, per creare le pagine di un piccolo erbario.

Durante l’attività sarà possibile degustare le benefiche tisane offerte da Ricola.

Attività gratuita su prenotazione.

COME PARTECIPARE

Per partecipare alle attività è necessario acquistare su TicketOne uno dei pacchetti famiglia disponibili:

– 1 bambino e 1 adulto accompagnatore: € 22,00 + € 2,00 di prevendita

– 2 bambini e 1 adulto: € 31,80 + € 2,00 di prevendita

– 3 bambini e 1 adulto: € 42,00 + € 2,00 di prevendita

Il pacchetto famiglia dà diritto all’ingresso alla mostra Andy Warhol Serial Identity al termine del laboratorio.

Prenotazione su TicketOne fino a esaurimento posti.

Il biglietto non è rimborsabile.

Per maggiori informazioni scrivere a didattica@museomaga.it.