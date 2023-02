Anziano investito ad Appiano Gentile

Un uomo di 79 anni è rimasto ferito, dopo esser stato investito mentre transitava a piedi nella zona del supermercato all’ingresso di Appiano Gentile.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30 di oggi, sabato 4 febbraio, in via Salvo D’Acquisto. Sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Lurate Caccivio e un’automedica: l’anziano è stato poi trasferito in ospedale al Sant’Anna di Como, in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in immediato pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri di Cantù per rilevare l’incidente.