Covi con il dorsale numero 1 a Murcia. In Spagna c’è anche una Eolo ambiziosa

Esattamente un anno fa – era il 12 febbraio per la precisone – Alessandro Covi coglieva la sua prima vittoria tra i professionisti imponendosi nella Vuelta a Murcia, gara in linea spagnola, con uno scatto a 5 chilometri dall’arrivo che gli permise di arrivare da solo al traguardo (foto in alto) con una manciata di metri sugli inseguitori. Per questo motivo il “Puma di Taino” sarà il via sabato 11 con il dorsale numero 1 dell’edizione 2023 della gara nella quale cercherà di essere di nuovo protagonista.

Covi ha già mostrato di avere una buona gamba al Tour Down Under dove (dopo una caduta nel prologo) è stato quarto in una volata ricca di sprinter e ha aiutato Jay Vine a vincere la classifica generale. In Spagna il varesino potrebbe avere una occasione per provare a vincere anche perché il percorso prevede una salita notevole a metà giornata (l’Alto Collado Bermejo) e uno strappo nel finale (l’Alto El Cedacero) che costringeranno i corridori a faticare e metteranno in difficoltà le ruote veloci.

La UAE avrà altri uomini importanti come Wellens, Trentin o Hirschi e potrà modulare la propria corsa in base a come si svolgerà la gara, ma certamente Covi è una delle possibilità per provare a tagliare per primi il traguardo di Cartagena. Anche la Eolo-Kometa si approccia con speranze a Murcia e alla Clasica de Almeria in programma domenica: nel primo caso il team varesotto si affiderà ai giovanissimi Tercero e Piganzoli anche se Erik Fetter e Davide Bais potrebbero avere l’esperienza giusta per un tracciato come quello murciano. Nella gara di Almeria (ci sarà anche Covi) saranno invece gli sprinter i favoriti per la vittoria e così la Eolo si affiderà soprattutto a David Martìn che avrà la fiducia dell’intera squadra sino al rettilineo finale. Poi toccherà a lui cavarsela contro uomini del calibro di Nizzolo, Kristoff, Bouhanni, Girmay e altri ancora (tra cui Moschetti).

FORTUNATO VERSO L’ESORDIO

In casa Eolo si avvicina anche l’esordio di Lorenzo Fortunato (nella foto), il più atteso degli uomini in azzurro (visto che l’altra punta Vincenzo Albanese è alle prese con i postumi di una brutta caduta). Il bolognese si è allenato in altura al Monte Teide (il vulcano dell’isola di Tenerife, “centro” di molti ritiri invernali) insieme a Gavazzi e Pietrobon e comincerà il proprio 2023 di gare alla Vuelta Andalusia – Ruta del Sol, corsa a tappe che si disputa tra il 15 e il 19 febbraio. Poi lo scalatore sarà al Gran Camiño per poi tornare in Italia con il Laigueglia, la Tirreno Adriatico e infine il Giro.