Educazione civica applicata per i bambini di Luvinate in visita al Comune

I bambini della scuola primaria Pedotti di Luvinate mercoledì 1 febbraio hanno fatto visita al Sindaco per una lezione di educazione civica pratica, nel luogo deputato all’Amministrazione comunale.

Il primo cittadino, Alessandro Boriani, ha accolto gli studenti e le loro insegnanti in Comune con tanto di fascia tricolore per spiegare il funzionamento della macchina comunale e in particolare le modalità e i canali giusti con cui i cittadini, anche i più giovani, possono presentare richieste e suggerimenti utili alla comunità cittadina.

I bambini hanno ascoltato con attenzione e hanno presentato subito alcune proposte per collaborare alla riduzione dello spreco di plastica. Magari a partire dalla mensa: “Potremmo usare piatti, bicchieri e posate lavabili – hanno scritto i bambini della classe 2A – Pensate sia possibile avere le stoviglie lavabili e la lavastoviglie”.

La richiesta è stata correttamente presentata in Comune e seguirà il suo iter per essere valutata dall’Amministrazione Comunale.