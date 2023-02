Giro di cocaina e hascisc a Gallarate, arrestato un 35enne

A distanza di tre mesi dal primo arresto, prosegue con un secondo l’indagine sullo spaccio di droga in centro a Gallarate: nel tardo pomeriggio di giovedì 9 febbraio la Polizia di Stato di Gallarate ha tratto arrestato un pregiudicato di 35 anni, su ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio, su richiesta della Procura della Repubblica. È accusato di concorso in detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione illegale di un’arma e del relativo munizionamento.

La ricostruzione delle indagini effettuate dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate ha permesso di ipotizzare il coinvolgimento dell’arrestato nella vicenda iniziata nel pomeriggio dello scorso 18 novembre quando gli inquirenti gallaratesi, dopo adeguato monitoraggio, avevano ritrovato in un garage di una palazzina condominiale vicino a piazza Risorgimento due bilancini di precisione, un borsone contenente più di 700 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e quasi 2 chilogrammi di hashish ripartita in 18 tavolette, oltre ad una pistola semiautomatica di fabbricazione polacca illegalmente detenuta e nr. 33 proiettili calibro 7,65 mm.

In quel momento fu arrestato un ventenne residente a Busto Arsizio che stava uscendo dal garage in questione, con in tasca alcune dosi di cocaina pronte allo smercio. Era credibile che un ragazzo ventenne, tra l’altro incensurato, gestisse in prima persona un così importante traffico di droga? Non proprio. E infatti Polizia e Procura hanno continuato ad gli inquirenti a effettuare mirati e minuziosi accertamenti che hanno permesso di delineare un preciso quadro indiziario a carico del 35enne, ora in carcere a Busto Arsizio.