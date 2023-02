Giuseppe Zanetto alla libreria Mondadori con il libro “Un mare di poeti e di eroi”

L’incontro è previsto per sabato 18 febbraio, alle 17.30, alla libreria di Via Morosini, 10

Appuntamento alla libreria Mondadori di Vares e con Giuseppe Zanetto per la presentazione del suo libro “Un mare di poeti e di eroi”. L’incontro è previsto per sabato 18 febbraio, alle 17.30, alla libreria di Via Morosini, 10.

IL LIBRO

Il mare dei Greci al centro dei miti di una storia millenaria. Un incontro con il passato attraverso i protagonisti, i paesaggi, i siti archeologici, i porti, i luoghi dove la civiltà occidentale ha preso forma. Nelle terre e nelle isole bagnate dall’Egeo le tracce di una storia millenaria sono sparse ovunque. Viaggiare su questo mare è un’inesauribile occasione di incontro con il passato: con il nostro passato, dal momento che la civiltà occidentale ha preso forma qui. Ma è un passato che si riversa sul presente, perché spiega e definisce i luoghi concreti del nostro andare. L’itinerario diventa così un viaggio nel tempo, oltre che nello spazio. Il viaggiatore si confronta con la bellezza cangiante dei paesaggi e ovunque trova siti archeologici di straordinaria suggestione, passa per luoghi entrati nella fantasia popolare, si imbatte in chiese bizantine, castelli veneziani, torri di guardia genovesi, hammam e fontane ottomane. Questo libro è un periplo virtuale dell’Egeo in dieci tappe: ogni racconto scaturisce dall’impatto visivo, dalla memoria culturale, dalla suggestione degli incontri. L’itinerario prende avvio daì Salamina, famosa per la battaglia navale del 480 a.C., e procede in senso orario, toccando isole e località costiere: da Pella, la capitale di Filippo e di Alessandro Magno, a Delo, la “bella tra le belle”, il cuore delle Cicladi, l’isola di Apollo.

Giuseppe Zanetto insegna Letteratura teatrale della Grecia Antica all’Università Statale di Milano. Ha pubblicato edizioni degli Inni omerici, degli Uccelli di Aristofane, del Reso attribuito a Euripide; ha curato raccolte di testi e traduzioni commentate. Tra i suoi libri recenti, Siamo tutti greci (Feltrinelli Kids 2018) è un percorso di “andata e ritorno” dal presente al passato, che spiega quanto la modernità sia debitrice verso le invenzioni della Grecia Antica; Miti di ieri, storie di oggi (Feltrinelli Kids 2020) mostra la straordinaria attualità di tragedie messe in scena ad Atene più di duemila anni fa. Ha curato anche libri che raccolgono le sue esperienze di appassionato viaggiatore nella Grecia di oggi: Entra di buon mattino nei porti (Bruno Mondadori 2012), un itinerario tra passato e presente, sul filo della memoria letteraria; In Grecia. Terra di miti, dèi ed eroi (Feltrinelli Kids 2014), il viaggio di un nonno che spiega la Grecia a quattro nipotini.