Gli appuntamenti con Filosofarti alla Galleria Boragno

Anche quest’anno la Galleria Boragno, in via Milano 4 a Busto Arsizio, è una delle sedi del festival di filosofia Filosofarti, in corso fino al 18 marzo a Gallarate e in diverse location di tutta la provincia di Varese. Il tema dell’edizione 2023 è “Limite/Ilimite”.

Tre gli appuntamenti in calendario in Galleria: mercoledì 1 marzo alle 18 è in programma l’incontro “I limiti del linguaggio sono i limiti del mio mondo” con Veronica Morlacchi, che presenterà il suo libro “Che contratti!”, edito da Giappichelli. L’autrice, avvocato civilista, ha pensato questo volume (scritto con Lorenzo Carpané) come una guida per progettare, scrivere e disegnare contratti semplici e chiari, tenendo in considerazione le più recenti ricerche scientifiche e le pratiche innovative disponibili in Italia e all’estero.

Il libro sarà presentato in un dialogo con Chiara Massazza.

Mercoledì 8 marzo alle 18 si terrà l’incontro “Ricordando Matteo M.Vecchio”, dedicato al letterato e ricercatore scomparso nel 2021, curatore di numerose edizioni e progetti editoriali. Nell’occasione sarà presentato il libro “Tre imperdonabili. Emily Dickinson, Antonia Pozzi e Cristina Campo“, curato da Silvia Giacomini per Le Càriti Editore. “Imperdonabili”, per l’autore, sono “coloro che si sottraggono alle dinamiche opportuniste e degradanti del proprio tempo”: nel caso specifico, tre poetesse che hanno vissuto “in modo da rendere arte e vita speculari l’una all’altra, intrise l’una dell’altra”.

L’incontro sarà presentato da Daniela Marcheschi e accompagnato dalle letture di Silvia Giacomini.

Venerdì 10 marzo alle 18 si svolgerà l’incontro “Maupertuis: il filosofo, l’accademico, il polemista” con la presentazione dell’omonimo libro di Marco Storni, edito da Honoré Champion. Al centro della trattazione il filosofo e scienziato Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759), accademico delle scienze di Parigi e Berlino: una figura centrale nella vita intellettuale e istituzionale del Settecento.

Gli incontri sono a ingresso libero. Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.

Il programma completo del festival è consultabile al link https://www.filosofarti.it/edizione2023