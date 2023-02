La provincia di Varese emoziona e si mette in mostra alla Bit

«Emozionato e sorpreso: da una settimana ricopro la carica di presidente di Camera di Commercio e le peculiarità di Varese sono importanti e inimmaginabili, dalla parte enogastronomica a quella sportiva. Abbiamo tutte le caratteristiche per diventare provincia attrattiva».

La “prima” di Mauro Vitiello (foto sotto) alla guida della camera di Commercio di Varese passa dalla vetrina internazionale del turismo della Bit che vede il Varesotto presente con uno stand – tenuto a battesimo da un lavoro di racconto e narrazione multimediale e social realizzato dagli studenti delle scuole superiori, i “tourist angels” – dove vengono illustrate tutte le potenzialità del territorio come luogo in grado di sviluppare interesse per il turismo sportivo, naturalistico e soprattutto culturale con una ricchezza testimoniata dai numerosi siti Unesco presenti.

I formaggi, il salame prealpino, il vino e il sorriso delle ragazze dei turist angels sono stati protagonisti dell’inaugurazione dello stand della Camera di commercio all’edizione 2023 della Bit a Milano.

Insieme al presidente Mauro Vitiello c’erano diversi esponenti del mondo turistico varesino e il deputato Andrea Pellicini.

Uno spazio per presentare i progetti e le bellezze del Varesotto. Anche il ministro Daniela Santanchè ha visitato lo stand dopo essere stata negli ultimi giorni ospite al Palace hotel.