L’itinerario perfetto per scoprire il Lago Maggiore a bordo di una barca

La vacanza in barca è la soluzione ideale per visitare e scoprire tutti i segreti del Lago Maggiore. Noleggiare una barca sarà più facile grazie a Click&Boat che propone imbarcazioni e prezzi a seconda delle singole esigenze. Il servizio di noleggio barche sul Lago Maggiore di Click&Boat permette di conoscere una parte d’Italia che unisce bellezze naturalistiche e storia.

Una vacanza indimenticabile in un posto unico

Il Lago Maggiore è uno dei luoghi più visitati dai turisti provenienti da tutto il mondo. Una vera e propria cartolina, un toccasana per gli occhi ma anche per il cuore: trascorrere qualche giorno in questo posto meraviglioso significa rigenerarsi, staccare dal caos cittadino dagli impegni di tutti i giorni. Si possono scegliere diversi modi per scoprire tutti i segreti del lago anche se la barca risulta la modalità più bella, comoda e romantica. Si possono noleggiare diverse imbarcazioni grazie a Click&Boat che mette in campo competenza e professionalità per farvi vivere una vacanza indimenticabile.

Competenza e professionalità le caratteristiche di Click&Boat

Click&Boat, azienda leader nel settore, è il punto di riferimento per il noleggio barche sul Lago Maggiore. Grazie a questa piattaforma, infatti, potrete impostare la vostra vacanza nella maniera migliore scegliendo il modello preferito con le varie condizioni. Insomma, tutte le vostre esigenze potranno essere soddisfatte per vivere giorni di vero relax: che sia un weekend o un soggiorno più lungo godrete di uno dei posti più belli che l’Italia possa offrire. Sulle sponde del Lago Maggiore conoscerete luoghi lontani dal caos in cui rigenerarvi e trascorrere una vacanza ideale per famiglie, amici e coppie.

Visitare in barca una vera e propria cartolina italiana

Geograficamente questo lago è situato in un luogo strategico e bellissimo tra le regioni del Piemonte e della Lombardia insieme al versante del Canton Ticino svizzero. Il Lago Maggiore è una cornice fatta di un’acqua limpida incastonata tra montagne e boschi che rendono l’area unica nel suo genere. Fare una vacanza in questo luogo sarà un toccasana per il cuore e anche per la mente. Potrete vedere colori incredibili in qualsiasi periodo dell’anno andrete: pensate alla belle giornate primaverili, a quelle estive con il giusto refrigerio e quelle autunnali con colori tipici e mozzafiato.

Attraccate per conoscere Stresa, Verbania e le Isole Borromee

Click&Boat si propone di riservare ai clienti tutte le migliori soluzioni per rendere il soggiorno sul Lago Maggiore unico e indimenticabile. Sono disponibili diversi modelli di imbarcazioni adatti a tutti, insieme a personale altamente qualificato al quale fare affidamento per non pensare a nulla se non ad ammirare le bellezze che vi troverete dinnanzi. Con il noleggio barche scoprirete angoli incantevoli come, ad esempio, le Isole Borromee che potrete raggiungere da Stresa, Verbania (bellissima Villa Taranto con un giardino incantevole) e Baveno con l’Isola Madre (la più estesa), l’Isola Bella e l’Isola Superiore dei Pescatori. Queste isole possono essere raggiunte soltanto in barca, quindi il caos cittadino e la confusione saranno solo un lontano ricordo. Qui si uniscono le bellezze naturali con la storia perché molte delle più famose e importanti famiglie nobiliari italiane tra cui i Borromeo e i Visconti vissero in questi luoghi.

Segreti e particolarità delle Isole di Brissago e altri piccoli e bellissimi comuni

Solcando le acque del Lago Maggiore a bordo della vostra imbarcazione potrete poi raggiungere anche altre cittadine graziose e pronte ad accogliervi come Arona, Lisanza, Ghiffa, Angera (con la sua caratteristica rocca) e Sesto Calende. Ancora l’eremo di Santa Caterina del Sasso tipico per lo sperone di roccia a picco sul lago e Cannobbio. Tuttavia, ci sono anche altre piccole isole che completano una cartolina famosa in tutto il mondo e sono le Isole di Brissago con San Pancrazio (isola più grande) e Sant’Apollinare (più piccola) insieme ai Castelli di Cannero, Isolino Partegora e Sasso Galletto.

I prezzi possono variare a seconda di determinate condizioni

Il noleggio barche quindi è davvero la soluzione migliore, quella più ricercata e allo stesso tempo anche quella più bella per l’unicità di vivere una vacanza nel migliore dei modi godendo delle meraviglie di questo lago. Ma quali sono i prezzi per noleggiare una barca? Ovviamente ci sono delle condizioni che possono far variare il costo come, ad esempio, la scelta del periodo, il tipo di barca e come abbiamo detto in precedenza, la presenza o meno dello skipper. Più in generale per la vela il prezzo può aggirarsi intorno ai 160€ al giorno con 70€ aggiuntivi per l’aggiunta dello skipper. Per un modello a motore il prezzo dipenderà dalla cilindrata. Per la guida senza patente il costo è di 160€ al giorno mentre per i modelli sopra i 40cv si va dai 180€ fino ai 2.000€ quotidiani. Il gommone vi costerà 170€ al giorno.

Bellezze naturalistiche e storiche

Noleggiate allora un’imbarcazione sul Lago Maggiore grazie a Clic&Boat per vivere un’esperienza unica fatta di bellezze naturalistiche e storiche. Scegliete questa azienda per vivere giorni di riposo a contatto con la natura. Salpate e buona vacanza!