“Love Me Kate” apre il 2023 di BA Teatro

Nell’ambito della rassegna teatrale cittadina “BA Teatro”, promossa e coordinata dall’Amministrazione Comunale, sabato 4 febbraio alle ore 21.00 debutterà allo Spazioteatro Alberto Caprioli, “Love Me Kate”, un musical ispirato ad una tra le più rappresentate commedie di Shakespeare The Taming of the Shrew (La Bisbetica Domata).

Lo spettacolo in lingua originale prodotto da Palkettostage, con la direzione artistica di Cetti Fava e la direzione organizzativa di Marina Caprioli, è sottotitolato in italiano attraverso un display posto alla base del palcoscenico.

Il musical sviluppa la trama intrigante e spiritosa principalmente dei quattro personaggi: Katherine, Petruchio, Bianca e Lucentio. In modo particolare i caratteri ribelli di Petruchio e Katherine, in continua competizione, porteranno il livello di tensione sempre al limite, prima di capire che la vera felicità è davanti a loro: è l’amore che sognano tutti i personaggi della commedia. Lo spettacolo è allegro, emotivo, colorato, ambientato nella tanto amata Padova. La regia di Daryl Branch (Hamlet, Fame, Grease, Shrek) e di Manuel Renga (Pygmalion, The Picture…, The Importance…, Animal Farm) che mette in risalto gli intrighi e il susseguirsi di eventi è perfettamente scadenzata dalla scelta musicale di canzoni pop dell’ultimo ventennio, cantate live, che incorniciano bellissime coreografie. La scenografia riflette le atmosfere delle città italiane accentuando ancora di più, attraverso il colore e la prospettiva, la commedia stravagante. Il musical esplosivo suscita domande sul rapporto di coppia, sul potere, l’identità e la ricchezza, invitandoci ad esaminare le regole della nostra società e i ruoli che giochiamo al suo interno. Il gioco è dichiarato sin dall’inizio, ma non è chiaro l’esito. Potrà, dopo tutto, vincere l’amore?

Al termine dello spettacolo il pubblico potrà come d’abitudine intrattenersi con gli artisti condividendo con loro un drink gentilmente offerto dalla Produzione.

La durata sarà di 1 ora e 30 minuti circa, è possibile prenotare i biglietti telefonicamente al numero 0331.677300, dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 18.00; i biglietti potranno essere acquistati in teatro la sera stessa dello spettacolo.

Il costo è di € 18,00 per il posto unico e € 15,00 per il ridotto.